На Украине наложили временный арест на активы Коломойского

Cледователи стремятся обеспечить возможную конфискацию имущества в рамках уголовного производства по фактам присвоения организованной группой средств Приватбанка в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Украинские правоохранительные органы наложили временный арест на активы бизнесмена Игоря Коломойского, которому ранее были предъявлены обвинения по нескольким статьям. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура после предъявления обвинения бывшему бенефициарному владельцу Приватбанка приняли меры по аресту его активов", - говорится в сообщении в Telegram-канале НАБУ. Коломойский был крупнейшим акционером банка до 2016 года.

В ведомстве проинформировали, что арест наложен сроком на 48 часов на доли в уставном капитале компаний, которыми обвиняемый владеет прямо или косвенно, в том числе акционерных обществ расчетной стоимостью более 3 млрд гривен (свыше $81 млн), а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов. "В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество", - добавили в бюро.

Как указали в НАБУ, следователи стремятся обеспечить возможную конфискацию имущества в рамках уголовного производства по фактам присвоения организованной группой средств Приватбанка в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога.

2 сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В тот же день суд отправил его под стражу на два месяца с правом внесения залога около $13,8 млн. Тогда адвокаты отмечали, что не планируют вносить залог и будут оспаривать решение в апелляционном порядке. 7 сентября НАБУ обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн).

По оценке украинской версии журнала Forbes, состояние бизнесмена на начало сентября оценивается в $835 млн, с начала специальной военной операции оно уменьшилось в 2,5 раза.