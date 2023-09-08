На Украине будут лишать спортивные федерации статуса национальных за солидарность с РФ

По словам представителя инициативы в Верховной раде Тараса Мельничука, речь идет о совершении действий спортсменами, тренерами или другими членами федерации, которые "подрывают авторитет Украины в мировом спортивном движении" путем проявления солидарности с представителями России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Украинские спортивные федерации начнут лишать статуса национальных, если их члены будут замечены в проявлении солидарности с россиянами. О принятии правительством Украины соответствующего документа сообщил его представитель в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса", - написал он в Telegram-канале. По словам Мельничука, документ предусматривает, что ту или иную федерацию могут лишить статуса национальной, если спортсмены, тренеры или другие ее члены совершат действия, которые "подрывают авторитет Украины в мировом спортивном движении" путем проявления солидарности с представителями России.

В апреле Министерство молодежи и спорта Украины предложило лишать спортивные федерации страны статуса национальных и финансового обеспечения в случае участия их спортсменов в международных соревнованиях с гражданами России и Белоруссии. Помимо этого, ведомство вместе со Службой безопасности Украины прорабатывало вопрос о применении санкций к спортивным федерациям и ее членам за действия, которые якобы создают угрозы интересам общества и государства.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев вместе со странами-партнерами хочет бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если на них будут допущены спортсмены из России и Белоруссии. При этом президент Национального олимпийского комитета (НОК) и министр молодежи и спорта страны Вадим Гутцайт заявлял, что украинские атлеты все же готовы принять участие в будущей Олимпиаде при таком варианте, но затем уточнил, что НОК Украины "продолжает консультации с субъектами олимпийского движения" по этому вопросу.