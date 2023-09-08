WP утверждает, что КНР проводит кампанию по вербовке военных США для обучения своих ВС

По данным газеты, американские официальные лица отказываются сообщать число бывших и действующих американских военных, которые, возможно, стали объектами интереса со стороны Китая

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Китай проводит многоуровневую кампанию по вербовке бывших и действующих военнослужащих США с целью более полного обучения солдат и офицеров своих вооруженных сил. С таким утверждением выступила газета The Washington Post.

Издание отмечает, что в ее распоряжении оказался соответствующий документ, который в пятницу был распространен среди личного состава американских ВВС. В нем начальник штаба ВВС США Чарльз Браун утверждает, что иностранные компании, ведущие бизнес с китайским правительством, "нацелены на привлечение и вербовку военных, прошедших подготовку в США и НАТО по разным специальностям". В документе генерал, чью кандидатуру президент США Джо Байден выдвинул на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС страны, указывает, что те, кто принимает соответствующие предложения иностранных компаний, "подрывает нашу национальную безопасность, подвергая риску своих сослуживцев и безопасность страны".

"Китайские военные проводят многоуровневую кампанию по использованию [американских военнослужащих], чтобы "заполнить пробелы" в их [военных] возможностях, нацеливаясь на действующих и бывших американских военнослужащих, приобретая полученные ими специальные знания", - цитирует документ газета. Предложения о наборе таких рекрутов, как утверждается, поступают как от частных компаний, так и от фирм, аффилированных с китайским правительством.

Газета подчеркивает, что американские официальные лица отказываются сообщать число бывших и действующих американских военных, которые, возможно, стали объектами интереса со стороны Китая. Отмечается, что регулярно такие предложения приходят, в частности, пилотам. В Пентагоне в связи с этим призвали военнослужащих сообщать о подобных контактах. Посольство Китая в Вашингтоне пока не комментировало эти утверждения американской газеты.

5 сентября сообщалось, что Королевская канадская конная полиция (национальная полиция) проводит расследование относительно данных о том, что бывшие военнослужащие ВВС Канады могут заниматься обучением пилотов ВВС Китая. Как заявили телеканалу Global News в Минобороны Канады, если факты подтвердятся, то бывшим военнослужащим ВВС страны будет грозить либо крупный штраф, либо до 14 лет тюрьмы. В ведомстве пояснили, что даже бывшие военнослужащие должны соблюдать положения канадского Закона о безопасности информации. За несоблюдение его положений, что может нанести ущерб канадским национальным интересам, предусмотрена в том числе уголовная ответственность.