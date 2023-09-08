В Венгрии обеспокоены в связи с отправкой из США на Украину новых партий оружия

Глава МИД страны отметил, что венгерская сторона призывает другие государства воздерживаться от действий, которые могут привести к увеличению количества оружия в регионе

БУДАПЕШТ, 8 сентября. /ТАСС/. Венгрия обеспокоена сообщениями об отправке Соединенными Штатами на Украину новых партий вооружений и боеприпасов, использование которых ведет к массовой гибели людей. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом.

"Мы крайне обеспокоены сообщениями о возможной передаче Украине опасного оружия, использование которого ведет к массовому поражению людей", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он подчеркнул, что Венгрия призывает другие страны "воздерживаться от действий, которые могут привести к увеличению количества такого оружия в регионе".

Причиной подобного заявления со стороны Сийярто стало сообщение газеты The New York Times о том, что США намерены вскоре передать украинской армии еще одну партию кассетных боеприпасов. Кроме того, Пентагон объявил 6 сентября о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн, в том числе снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.

Сийярто также отметил, что Венгрия и Алжир занимают схожую позицию в отношении украинского конфликта и "принадлежат к глобальному большинству", которое выступает за мир. "Мы приветствуем приверженность Алжира диалогу и верим, что Алжир, как непостоянный член Совета Безопасности ООН, сможет в ближайшие два года внести большой вклад в урегулирование военного конфликта [на Украине] мирным дипломатическим путем", - заявил глава венгерского МИД.

Он подтвердил, что Будапешт считает необходимым добиваться от противоборствующих сторон немедленного прекращения военных действий и скорейшего начала переговоров об урегулировании ситуации на Украине. По его словам, делать это надо сейчас, потому что "завтра условия будут только хуже".