Yonhap: в Пхеньяне прошел военизированный парад по случаю 75-летия основания КНДР

Подробности мероприятия отсутствуют

СЕУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. Военизированный парад прошел в ночь на субботу в Пхеньяне, он был приурочен к 75-летию основания КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Подробностей мероприятия нет. Предположительно, в параде приняли участие члены Рабоче-крестьянского красного ополчения, являющегося гражданской организацией самообороны и насчитывающего, по разным оценкам, от 3 млн до 5 млн человек.

Рабоче-крестьянское красное ополчение было создано 14 января 1959 года по инициативе основателя КНДР Ким Ир Сена. В настоящее время РККО составляет костяк сил гражданской самообороны народной республики и насчитывает по разным оценкам от 3 до 5 млн человек.

Неизвестно также, принял ли участие в мероприятии Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Творческий коллектив во главе с его руководителем Геннадием Саченюком прибыл в Пхеньян 7 сентября, чтобы выступить на концерте в День образования КНДР 9 сентября.

Народное ополчение КНДР является организованным боеготовым резервом вооруженных сил страны. В РККО состоят все мужчины в возрасте от 17 до 60 лет, не находящиеся на действительной военной службе, а также женщины в возрасте от 17 до 29 лет. По территориальному и производственному признаку в народной республике сформированы красногвардейские бригады, батальоны, роты и взводы. Ежегодно ополченцы РККО проходят 30-дневные военные сборы.

Большая часть бойцов РККО вооружена стрелковым оружием и противотанковыми средствами ближнего боя. Но при этом в составе сил народного ополчения есть и артиллерийские подразделения, вооруженные мощными орудиями, а также реактивными системами залпового огня. На военных парадах в Пхеньяне часто можно видеть, как артиллеристы РККО буксируют пушки с помощью обычных сельскохозяйственных тракторов.