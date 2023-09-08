В Буркина-Фасо арестовали троих военнослужащих по обвинению в заговоре против государства

По данным военного прокурора Альфонса Зормы, прапорщик Виндинмалегде Каборе, старший сержант Брис Исмаэль Рамде и бывший капрал Сами Дах вели разведку наиболее чувствительных объектов, включая дом президента переходного периода Буркина-Фасо

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Трое военнослужащих арестованы в Буркина-Фасо по обвинению в заговоре против государства и деятельности, направленной против переходных властей страны. Об этом говорится в коммюнике военного прокурора Альфонса Зормы.

"В конце августа 2023 года военной прокуратуре стали известны факты о том, что трое военнослужащих ведут разведку наиболее чувствительных объектов, включая дом президента переходного периода Буркина-Фасо, - цитирует его буркинийский новостной портал Burkina 24. - Они были арестованы и доставлены следственному судье, который предъявил им обвинение в заговоре против государства. Сейчас они находятся в предварительном заключении".

Зорма назвал имена задержанных - прапорщик Виндинмалегде Каборе, старший сержант Брис Исмаэль Рамде и бывший капрал Сами Дах, уволенный из-за того, что он был осужден по другому делу о заговоре против государства в 2015 году.

Группа военных во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила 30 сентября 2022 года в Буркина-Фасо государственный переворот, сместив подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны. Дамиба, который пришел к власти в январе 2022 года также в результате госпереворота, подписал 2 октября документ о добровольном уходе с поста президента. Траоре принял 21 октября присягу в качестве президента переходного периода Буркина-Фасо.