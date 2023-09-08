МАГАТЭ заявило, что Запорожская АЭС сокращает персонал из-за военной активности в регионе

Специалисты агентства за последнюю неделю неоднократно слышали звуки взрывов в районе объекта

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено о том, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) временно сократит численность своего персонала до минимально возможного уровня из опасений роста военной активности в регионе.

"Команда экспертов МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС приняла решение временно сократить численность персонала на объекте до минимального уровня в течение ближайших нескольких дней, опасаясь роста риска военных действий в регионе", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что специалисты МАГАТЭ за последнюю неделю неоднократно слышали звуки взрывов в районе объекта. Сама станция не пострадала.