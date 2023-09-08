Киев недоволен Ватиканом и ООН, а Варшава - Киевом. События вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал замедление темпов так называемого контрнаступления ВСУ и посетовал, что "замедляются все процессы": от введения Западом новых санкций против РФ до поставок оружия Киеву.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк исключил посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине и назвал ООН "фикцией", которая "вообще не существует".

Из-за разногласий по поводу экспорта украинского зерна представитель правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский обвинил Киев в частом использовании "переходящих определенные границы средств дипломатического давления".

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за истекшие сутки отразили 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе в районе Артемовска, 3 атаки - на купянском и 2 атаки - на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. С учетом боев на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях потери ВСУ превысили 630 военнослужащих.

Уничтожено несколько единиц бронетехники, среди них танк и две боевые машины пехоты, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе производства Великобритании и США.

Президент Украины Владимир Зеленский признал замедление темпов боевых действий со стороны ВСУ и поставок западного оружия Киеву. "Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия", - приводятся его слова на сайте главы украинского государства. По мнению Зеленского, для ускорения контрнаступления Украине необходимо больше западной техники, в частности, современных истребителей: "Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление".

Атака на выборы

Российская система ПВО сбила два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области, сообщила журналистам председатель избиркома региона Марина Захарова.

По ее словам, инцидент произошел в Скадовском муниципальном округе.

Ранее МИД Украины заявил, что для Киева выборы в четырех новых регионах России и в Крыму "не будут иметь никаких правовых последствий". В министерстве призвали международных партнеров Киева осудить действия России и наложить санкции на организаторов голосования.

Минус Ватикан

Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он в очередной раз подверг критике недавнее обращение Папы Римского Франциска к молодым российским христианам, в котором понтифик призвал их быть "наследниками великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры". Подоляк назвал это высказывание "обнулением репутации Святого престола" и любой посреднической миссии, которую мог бы выполнять Ватикан.

"Нет смысла говорить о посреднике под названием Папа Римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию", - сказал чиновник в интервью "24 каналу". "Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая обманет Украину или справедливость", - добавил Подоляк.

ООН как иллюзия

Досталось от советника главы офиса украинского президента и ООН, которую Подоляк назвал "фиктивной организацией". "Как институции, которая на что-то влияет, ООН не существует вообще. Это фикция, иллюзия", - заявил он.

По словам чиновника, президент Украины рассматривает заседания Генассамблеи и Совбеза ООН лишь как "большую информационную площадку", которую можно использовать для привлечения внимания мировых СМИ. В Киеве рассчитывают, что в ходе выступлений на этой площадке Зеленский "верно расставит акценты". "Эти акценты будут один-три дня доминировать в глобальных медиа. Достаточно будет жестко ставить акценты. И это единственное, для чего можно использовать площадку под названием ООН", - сказал Подоляк.

Украинское зерно

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерновых с Украины с сохранением права транзита, если Еврокомиссия не пойдет на этот шаг. "Либо Еврокомиссия выполнит наше пожелание и с 15 сентября продлит запрет ввоза четырех видов зерна на территорию ЕС, либо мы сделаем этот шаг сами", - заявил он на брифинге.

Представитель правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский упрекнул власти Украины в том, что они "иногда выходят за определенные рамки классической дипломатии". Поводом для такой оценки стало заявление Зеленского о готовности обратиться в международный арбитраж, если руководство Евросоюза продлит запрет на ввоз украинского зерна на период после 15 сентября.

"Это угроза и один из очередных элементов давления с украинской стороны", - отметил Шинковский и добавил, что Киев "часто использует очень нестандартные и переходящие определенные границы средства дипломатического давления". "Такого рода жесты или угрозы - это просто элемент давления, которое не будет успешным", - сказал польский представитель.

Танки для Киева

Первая партия из 10 датских танков Leopard 1A5 прибыла на украинскую территорию, сообщило Министерство обороны Дании.

"10 танков Leopard 1 уже находятся на территории Украины, и еще больше - на подходе. Теперь они могут быть задействованы в наступлении, которое украинцы еще только начинают. Работа, ведущаяся с весны, не прекращается. Обучение проходит в Германии, где датские танковые инструкторы совместно с немецкими военными готовят экипажи и передают танки Украине", - говорится в сообщении Минобороны.

Проблемы мобилизации

Выезд с территории Украины будет запрещен только мобилизованным женщинам, заявил член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский. С таким пояснением он выступил ввиду широкого общественного резонанса, который вызвали его слова о предполагаемом запрете на выезд из страны для всех женщин-медиков, вставших на воинский учет.

С 1 октября женщины на Украине, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны встать на воинский учет. По мнению бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, эта мера "создает серьезную угрозу для демографии и рынка труда", поскольку вынудит временно выехавших за рубеж украинок отказаться от намерения вернуться на родину и заставит их искать способы навсегда остаться за границей.

Австрия не обязана выдавать Украине уклонистов, так как преступления против установленного порядка несения воинской службы не считаются основанием для выдачи в рамках Европейской конвенции о выдаче, заявил представитель министерства юстиции республики. Ранее глава украинской парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что киевские власти могут обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья. По сведениям польской газеты Rzeczpospolita, власти Польши начали выдавать украинским властям мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после 24 февраля 2022 года.