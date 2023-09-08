Reuters: сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить к системе "дочку" РСХБ

Агентство сослалось на конфиденциальное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову от 28 августа

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Международное банковское сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить "дочку" Россельхозбанка (РСХБ) к своей системе платежей. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на конфиденциальное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову от 28 августа, которое оказалось в распоряжении агентства.

"В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital S.A. (зарегистрирована в Люксембурге - прим. ТАСС) может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для осуществления транзакций по сделкам с продовольствием и удобрениями на основании своего текущего статуса эмитента долговых ценных бумаг", - говорится в письме, выдержки из которого цитирует Reuters.

В среду в МИД РФ, комментируя предложения Гутерриша по возвращению к зерновой сделке, заявили, что они не новы и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельхозэкспорта РФ. В дипведомстве подчеркнули, что фактически Россия вместо реальных изъятий из санкций получила лишь "новую порцию обещаний от Секретариата ООН". В дипведомстве указали, что "у переподключения профильного Россельхозбанка к SWIFT нет рабочих альтернатив - ни с опциями филиалов и "дочек", ни через маргинальный канал с JP Morgan, который был закрыт после сворачивания черноморской инициативы". Там также уточнили, что за несколько дней до российско-турецкого саммита в Сочи Россельхозбанк получил уведомление от Commerzbank во Франкфурте о закрытии корреспондентского счета в евро.

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.