Тема Украины отсутствовала в совместном заявлении Моди и Байдена по итогам их встречи

Документ лидеров Индии и США состоит из 29 пунктов, которые касаются сотрудничества двух стран в таких областях, как технологии, космос, оборона, создание цепочек поставок полупроводников, образование, оборона

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Тема Украины и урегулирования украинского кризиса не фигурирует в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров в Нью-Дели премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Джо Байдена. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Заявление Моди и Байдена состоит из 29 пунктов, которые касаются сотрудничества двух стран в таких областях, как технологии, космос, оборона, создание цепочек поставок полупроводников, образование, оборона. По этим темам лидеры двух стран подтвердили намерение укреплять взаимодействие. Также индийский премьер и американский президент обсудили вопросы реформирования Совета Безопасности ООН и связи в Четырехстороннем диалоге по безопасности (включает, кроме Индии и США, Австралию и Японию). Байден, согласно тексту документа, высоко оценил председательство Нью-Дели в Группе двадцати (G20).

Моди в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter) назвал встречу с главой Белого дома продуктивной. По его словам, на ней обсуждалось "множество тем, которые будут способствовать укреплению экономических связей и контактов между народами двух стран".

Американский президент, как и другие лидеры стран G20, прибыл в пятницу вечером в индийскую столицу для участия в саммите объединения. Он откроется в Нью-Дели в субботу и продлится два дня. Кроме глав государств и правительств "двадцатки" на него приглашены руководители еще девяти стран - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.