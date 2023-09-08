Движение по туннелю под Ла-Маншем возобновили после инцидента с подозрительным авто

В связи с ситуацией был задержан мужчина, сообщили в полиции графства Кент

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный терминал, через который автомобили на грузовых платформах переправляются через туннель под проливом Ла-Манш, возобновил работу после инцидента с вызвавшим подозрения грузом в одном из них. Об этом сообщила полиция графства Кент.

"В связи с инцидентом был задержан мужчина, ведется расследование", - отмечается в распространенном заявлении.

ЧП в терминале города Фолкстон было объявлено в районе 10:30 по местному времени (12:30 мск), после чего движение по туннелю перекрыли почти на шесть часов. Оператор маршрута сообщил, что вызвавший подозрения автомобиль был остановлен во время стандартной проверки, однако не привел дополнительных подробностей. По информации британских СМИ, на место были вызваны взрывотехники ВМС королевства, подтвердившие отсутствие угрозы.

В полиции уточнили, что инцидент не связан с поисками сбежавшего 6 сентября из лондонской тюрьмы бывшего британского военнослужащего Дэниела Абеда Халифа, который ждал приговора суда по обвинению в подготовке теракта. Правоохранительные органы пока безуспешно ведут его поиски, опасаясь, что он может покинуть страну. За информацию, которая приведет к аресту беглеца, объявлено вознаграждение в размере £20 тыс. ($25 тыс.).