В Эстонии запретили въезд в страну искателям затонувших подлодок времен ВОВ из России

Эстонские власти считают, что россияне обладают спецподготовкой, поэтому могут быть диверсантами, сообщил игумен Иннокентий

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Эстонские власти запретили въезд в страну насельнику Данилова монастыря Москвы, игумену Иннокентию (Ольховому) и разведывательно-водолазной команде из России, которая в рамках экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" занимается поисками погибших подлодок и кораблей времен Второй мировой войны. Об этом сообщил ТАСС игумен Иннокентий, являющийся также подводным видеооператором команды поисковиков.

"Эстонские власти нам запретили въезд в Эстонию, потому что говорят, что "вы обладаете спецподготовкой, можете быть диверсантами" и так далее. Мне лично как дайверу и нашей команде [запретили]. К сожалению, такая история", - сказал священнослужитель.

По данным подводно-поисковой экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы", с 2012 года в Финском заливе команда обнаружила и идентифицировала 16 субмарин, числившихся пропавшими без вести. По словам Ольхового, осталось найти только две советские подлодки, которые еще не найдены и которые, скорее всего, находятся в территориальных водах Эстонии. Одна из них, уточнил собеседник агентства, называется "Калев": эта подводная лодка была построена в 1936 году по заказу эстонского правительства, "на народные деньги", на верфях Великобритании.

"Они [эстонская сторона] очень хотят ее найти, но сейчас, к сожалению, все контакты разорваны. Подлодка "Калев" шла с разведывательным экипажем, разведчики - причем эстонцы - должны были выйти в уже занятую немцами территорию, но она пропала. Мы ее искали и радарами, и эхолотами, гидролокаторами, пока найти не удалось. Район поиска нам примерно понятен - это примерно мыс Юминда [недалеко от Таллина], и уже в нашу сторону", - рассказал участник экспедиции.

Вторая советская подлодка, добавил он, затонула предположительно еще ближе к современной российской границе, чем "Калев". "Мы не нашли ее у себя, в наших водах мы прочесали все. Она, скорее всего, тоже где-то у них лежит, в эстонских территориальных водах", - сказал игумен. Он добавил, что эстонские дайверы поддерживают коллег из России в их поисках, и если появится возможность, совместные экспедиции возобновятся.

27-30 августа 1941 года в Финском заливе Балтийского моря произошла одна из самых крупных трагедий советского и российского флота, получившая название "Таллинский прорыв": из 225 кораблей Балтийского флота, эвакуировавших последних защитников и население из осажденного немецкими войсками Таллина, было уничтожено 62 судна, погибли более 15 тыс. человек.