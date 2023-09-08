В МИД Армении заявили, что Ереван готов обсудить с Баку механизмы деэскалации

Республика готова продолжить обсуждения с Азербайджаном в этом направлении при первой же возможности, сообщили в дипведомстве

ЕРЕВАН, 8 сентября. /ТАСС/. Армения не намерена обострять ситуацию с Азербайджаном и готова продолжать обсуждения механизмов деэскалации при первой возможности. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Республика Армения по-прежнему привержена решению существующих проблем с Азербайджаном исключительно дипломатическим путем. Соответственно, распространяемые Азербайджаном заявления о какой бы то ни было провокации со стороны Армении являются абсолютной ложью. У Республики Армения нет никаких намерений эскалировать ситуацию, а ровно наоборот: Армения по-прежнему открыта к обсуждению предложенных ею ранее механизмов деэскалации".

"Обращаем внимание всех партнеров, заинтересованных в стабильности в регионе, на то, что Республика Армения готова продолжить обсуждения с Азербайджаном в этом направлении при первой же возможности", - отмечается в заявлении.