Боррель и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Карабаха

По данным МИД Азербайджана, Баку считает основным источником угрозы в регионе наличие на территории республики армянских вооруженных сил

БАКУ, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили по телефону ситуацию вокруг Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, текущая ситуация в регионе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении

Байрамов довел до сведения собеседника позицию Азербайджана относительно ситуации в регионе. "Была предоставлена подробная информация о том, что Армения продолжала незаконное использование Лачинской дороги в военных и иных целях в течение почти двух с половиной лет, в то время как утверждения о "гуманитарной ситуации в регионе" в настоящее время без каких-либо оснований являются политическими манипуляциями", - отмечается в сообщении.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что Баку считает основным источником угрозы в регионе наличие на территории республики армянских вооруженных сил.

Кроме того, Байрамов и Боррель обменялись мнениями "по другим вопросам, представляющим взаимный интерес".