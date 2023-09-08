Белый дом считает, что Индия разочарована отсутствием лидеров РФ и КНР на саммите G20

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в СНБ Белого дома Курт Кэмпбелл заявил, что его страна намерена использовать саммит "двадцатки" в качестве возможности для укрепления отношений с остальными членами группы

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Индия разочарована тем, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не приехали в Нью-Дели на саммит Группы двадцати. Такое мнение высказал координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл на брифинге для журналистов по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Нарендры Моди в Нью-Дели.

"Скажу, что наши индийские партнеры испытывают глубокое разочарование в связи с тем, что их (Путина и Си Цзиньпина - прим. ТАСС) здесь нет, и благодарность за то, что мы здесь", - сказал он, добавив, что США намерены использовать саммит "двадцатки" в качестве возможности для укрепления отношений с остальными членами группы.

По словам Кэмпбелла, Байден на переговорах с Моди, которые продлились почти час, обсудил совместные планы в области технологий, инфраструктуры, отметил заметное улучшение американо-индийских отношений, а также поднял вопрос о состоянии демократии в Индии. Американский лидер, добавил чиновник, "очень четко" дал понять Моди, что демократия является "важным вопросом в двусторонних отношениях".

Комментируя сообщения о том, что дипломаты стран G20 спорят по поводу формулировок, которые должны быть включены в заявление по итогам саммита, Кэмпбелл отметил: "Так происходит всегда. Все упирается в это". "Мы видим, что по многим вопросам, которые для нас важны, мы добиваемся прогресса. По климату мы явно продвинулись вперед", - добавил он.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.