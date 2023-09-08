В провинции Гуандун ливни вынудили эвакуировать 80 тыс. человек

Ситуация с предотвращением наводнений мрачная, сообщили в штабе по предотвращению наводнений, засухи и других стихийных бедствий

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Наводнения, оползни, отмены поездов отмечены в провинции Гуандун на юге Китая. В общей сложности, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местный штаб по предотвращению наводнений, засухи и других стихийных бедствий, в провинции эвакуированы 80 048 человек.

"Ситуация с предотвращением наводнений мрачная", - говорится в сообщении.

Из-за сильных дождей с 7 по 8 сентября Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Дунгуань, Чжаоцин, Фошань и другие города испытали последствия наводнения - заболачивание, оползни, перебои на дорогах и другие опасные ситуации. Было приостановлено движение 47 поездов железнодорожного вокзала Шэньчжэнь, железнодорожной станции Шэньчжэнь-Восточный экспресс и междугородной железной дороги Гуанчжоу - Шэньчжэнь, движение на 79 участках, 6 станциях и 1 мосту было ограничено.

Занятия в школах были приостановлены в Шэньчжэне, Чжухае, Цзянмэне, Фошане, Дунгуане и некоторых районах Гуанчжоу.

Комиссия по уменьшению опасности стихийных бедствий провинции Гуандун повысила уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.