Гендиректор Информационного агентства ОАЭ рассказал о популярности новостей на русском

Генеральный директор WAM Мухаммед Джаляль ар-Раиси отметил, что агентство, возможно, представит больше материалов о российской общине в стране

АБУ-ДАБИ, 8 сентября. /ТАСС/. Русскоязычная версия сайта Информационного агентства ОАЭ (WAM) пользуется популярностью среди аудитории главного СМИ страны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор WAM Мухаммед Джаляль ар-Раиси.

"У меня сейчас нет точных цифр, но я знаю, что он популярен", - заявил ар-Раиси, отвечая на вопрос о численности аудитории сайта WAM на русском языке. Он рассказал, что в агентстве работает российская журналистка, которая занимается этим сегментом. "В будущем мы постараемся сделать больше", - отметил гендиректор WAM, добавив, что агентство, возможно, представит больше материалов о российской общине в ОАЭ.

Ар-Раиси подчеркнул, что Россия и ОАЭ поддерживают "очень хорошие отношения". По его словам, в ОАЭ рады, что представители российских СМИ приедут на Всемирный медиаконгресс, который пройдет 14-16 ноября в Абу-Даби. Он считает, что это поможет двум сторонам установить "больше связей" и "добиться большего".

Всемирный медиаконгресс впервые прошел в Абу-Даби в ноябре 2022 года. Участие в мероприятии приняла делегация ТАСС во главе с занимавшим в то время должность генерального директора агентства Сергеем Михайловым. На полях конференции Михайлов и ар-Раиси подписали меморандум о сотрудничестве между ТАСС и WAM.

16 ноября 2022 года в ходе 49-й конференции Генеральной ассамблеи Федерации арабских информационных агентств в Абу-Даби Михайлов представил ленту ТАСС на арабском языке, которая была запущена 1 ноября.