8 сентября, 19:56

Макрона освистали на церемонии открытии чемпионата мира по регби

По информации AFP, свист и оскорбления в адрес президента Франции звучали и в фан-зонах Марселя и Парижа

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Зрители первого матча чемпионата мира по регби, который проходит во Франции, освистали президента республики Эмманюэля Макрона на церемонии открытия, когда он выступал с речью на стадионе "Стад-де-Франс" на севере Парижа. Трансляцию церемонии вел телеканал TF1.

Свист и гул прокатились по стадиону сразу после завершения речи президента организации World Rugby Билла Бомонта, когда на трибуну поднялся французский лидер. Лишь после его призыва поддержать всех участников чемпионата и непосредственно сборную Франции трибуны прекратили свист и начали скандировать "Вперед Синие!" (неофициальное название французской команды).

Как отмечает в свою очередь агентство AFP, свист и оскорбления в адрес главы государства звучали и в фан-зонах Марселя и Парижа. Это подтверждают и распространяющиеся в соцсетях видезаписи с мест.

Чемпионат мира по регби пройдет с 8 сентября по 28 октября в девяти городах Франции. В турнире принимают участие 20 национальных сборных, в первом матче играют команды Франции и Новой Зеландии. 

Теги:
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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