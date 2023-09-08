WP: Маск говорил с послом РФ в США перед отключением Starlink для ВСУ

Как пишет газета, цитируя книгу Уолтера Айзексона, посол в беседе с бизнесменом якобы заявил, что нападение Украины на Крым приведет к ответному ядерному удару

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Илон Маск решил не предоставлять доступ украинской стороне к сервису спутниковой связи Starlink для атаки на российские корабли в 2022 году после разговора с послом РФ в США Анатолием Антоновым. Такая версия изложена в биографии бизнесмена, автором которой является писатель и журналист Уолтер Айзексон. Выдержки из его книги опубликованы в газете The Washington Post.

По версии Айзексона, речь идет о ситуации, имевшей место осенью 2022 года, когда украинская сторона "попыталась осуществить тайную атаку на российский флот, базирующийся в Севастополе в Крыму, отправив шесть маленьких безэкипажных подводных аппаратов, начиненных взрывчаткой, и используя Starlink для наведения их на цель". По словам писателя, Маск "считал нападение на Крым безрассудным со стороны Украины". "Он только что поговорил с российским послом в США", - добавил Айзексон, пересказывая в книге свой разговор с Маском. "В последующих беседах с несколькими другими людьми он, по всей видимости, намекал, что говорил напрямую с президентом [РФ] Владимиром Путиным, но мне он сказал, что связь была через посла", - уточнил писатель.

"Посол прямо ему сказал, что нападение Украины на Крым приведет к ответному ядерному удару", - утверждал Айзексон. По версии автора, Маск тогда ему "подробно объяснил", что "российские законы и доктрины разрешают такой ответ".

"В течение вечера и ночью он лично контролировал ситуацию, - сообщается в книге Айзексона. - Он пришел к выводу, что применение Starlink для нападения может привести к катастрофе в мире. Так что он тайно сказал техникам отключить связь в 100 км от побережья Крыма. В результате этого украинские безэкипажные подводные аппараты, когда они приблизились к российскому флоту в Севастополе, потеряли связь и их без вреда вынесло на берег".

Маск в четверг опроверг утверждения о том, что он в 2022 году отключил для Украины доступ к Starlink у побережья Крыма. Он уточнил, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений по поводу возможной атаки ВСУ против российского флота.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 октября 2022 года опроверг информацию о якобы состоявшемся разговоре Путина и Маска перед тем, как предприниматель 3 октября 2022 года опубликовал в соцсетях свои предложения по урегулированию на Украине. Маск позднее также опроверг информацию о разговоре с российским лидером и заявил, что не обсуждал с президентом РФ план мирного урегулирования на Украине.