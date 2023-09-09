Саммит "Большой двадцатки" открывается в Индии

В рамках саммита пройдет три основных сессии

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Двухдневный саммит стран "Большой двадцатки" (G20) открывается в Нью-Дели. На встречу приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Основные мероприятия встречи пройдут на территории выставочного комплекса "Прагати майдан" в центре столицы.

Для саммита был построен новый павильон. Перед входом в него установлена статуя Шивы - одного из трех верховных богов индуизма. Фигура божества исполняет экстатический танец, его правая нога попирает лежащего демона невежества Муялака, который сбивает людей с правильного пути. Композиция призвана показать, что встреча лидеров 20 ведущих держав мира должна помочь найти "правильный путь" всему миру.

Тема саммита, которую обозначила Индия как страна-организатор, - "Одна Земля, одна семья, одно будущее". Этот девиз заимствован из Упанишад - древних индийских религиозно-философских текстов. Как отмечают организаторы, он подчеркивает "внутреннюю ценность всех форм жизни - людей, животных, растений - и их взаимосвязь на Земле и в мировом космосе".

Такие же названия - "Одна Земля", "Одна семья" и "Одно будущее" - носят и три основные сессии, которые пройдут в рамках саммита.

Как сообщил на пресс-конференции в Нью-Дели главный координатор G20, первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла, после 1 декабря 2022 года, когда к стране перешло председательство в G20, в рамках мероприятий этого объединения республику посетили в общей сложности порядка 100 тыс. человек из более чем 125 государств. Всего прошло более 220 встреч в 60 городах по всей Индии. Итоги этих встреч подведет предстоящий саммит.

Обсуждение широкого круга вопросов

Ожидается, что в ходе мероприятия участники рассмотрят широкий спектр проблем. В их числе активизация действий по борьбе с изменением климата и развитие чистой энергетики, содействие быстрому и инклюзивному экономическому росту, ускорение прогресса в достижении целей устойчивого развития, реформирование многосторонних институтов в соответствии с реалиями XXI века, вопросы развития лидерства женщин в разных областях.

Индия намерена добиваться более широкого включения стран глобального Юга в решение мировых проблем. Одним из вопросов, который, как планируется, рассмотрят главы 20 ведущих держав мира, будет прием Африканского союза в ряды "двадцатки". Эта тема была инициирована Нью-Дели.

Среди ожидаемых тем будет и ситуация на Украине. Как ранее сообщил МИД РФ, Россия плотно работает со всеми странами Группы двадцати, противодействуя попыткам Запада увязать экономические и гуманитарные проблемы мира с конфликтом на Украине.

Как сообщил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант на пресс-конференции в Нью-Дели накануне встречи, итоговая декларация саммита почти готова, ее представят для одобрения лидерам стран-участниц. Кант отметил, что Индия приложила особые усилия для того, чтобы в ней нашел отражение голос стран глобального Юга. По его словам, во время председательства Индии на встречах представителей G20 особое внимание уделялось вопросам борьбы с экономическим кризисом, который грозит многим экономикам мира, обеспечению устойчивого развития, использованию современных технологий для решения проблем развивающихся стран.

Участие России

По поручению президента России Владимира Путина российскую делегацию на саммите будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Планируется, что глава дипведомства выступит на двух пленарных заседаниях 9-10 сентября. Кроме того, министр проведет несколько двусторонних переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала, что на саммите Москва планирует продвигать принципиальные подходы к проблематике достижения целей устойчивого развития и ключевым вызовам в этой области, провоцируемому санкциями Запада расшатыванию мировой экономики, инспирируемым им терактам, конфликтам и разрыву цепочек поставок. "Подробно изложим взгляды на необходимость реформы системы глобального экономического управления в свете становления полицентричного миропорядка и перераспределения производственных сил в пользу развивающихся стран, противодействия произвольным и нелегитимным односторонним санкциям Запада", - отметила дипломат.

Кроме того, российская делегация планирует уделить внимание подтверждению статуса России как надежного и гарантированного поставщика энергоресурсов и экспортной продукции, конкретным предложениям Москвы по расширению многостороннего сотрудничества, в частности на базе реализации Большого евразийского партнерства.

По словам Захаровой, продуктивный потенциал G20 в настоящее время искусственно сдерживается конфронтационной линией западных стран, которые занимаются вбросами антироссийских и антикитайских сюжетов по украинской тематике. По словам дипломата, Запад занимается "украинизацией" международной повестки и не желает видеть реальные проблемы, связанные с украинским кризисом, причины его возникновения и пути решения.

Россия также приветствует ожидающееся на саммите решение о включении Африканского союза в число постоянных членов G20. Захарова указала, что Москва одной из первых поддержала данную инициативу и способствовала ее практическому воплощению.