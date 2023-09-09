КНДР отмечает 75-ю годовщину основания народной республики

На празднике в том числе выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Народ и власти КНДР 9 сентября отметят 75-летие основания республики. Торжественные мероприятия "войдут в историю" и на весь мир продемонстрируют "смелый дух чучхейской Кореи, которая сплоченно и стремительно движется вперед по пути, начертанному" партией, следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи.

По его данным, участники праздника уже прибыли в столицу 7 сентября, среди приглашенных - "депутаты органов власти всех уровней, трудовые новаторы и образцовые военнослужащие". Всю неделю проходили различные мероприятия, приуроченные к годовщине: выставки произведений искусства, фотографий, книг и почтовых марок, концерты школьников и представления молодежных агитбригад. Граждане КНДР посещали музеи, чтобы вспомнить заслуги основателя КНДР Ким Ир Сена, его преемника Ким Чен Ира и других революционных деятелей.

Подарок родине, как выразился действующий лидер народной республики Ким Чен Ын, преподнесли рабочие Пондэского завода: 6 сентября прошла церемония спуска на воду новой подводной лодки с ядерным оружием, которая должна "вселять страх в бессовестных врагов" и вызывать радость у народа.

Парад ополчения

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщило, что парад ополчения начался в полночь по местному времени в субботу (18:00 мск). По его данным, в нем, вероятно, участвовали бойцы Рабоче-крестьянского красного ополчения (РККО) - гражданской организации самообороны, а также силы общественной безопасности - аналога полиции. В августе власти КНДР обсуждали подготовку к параду ополчения.

Стратегическое вооружение, такое как межконтинентальные баллистические ракеты, скорее всего, не было продемонстрировано. Большая часть бойцов РККО вооружена стрелковым оружием и противотанковыми средствами ближнего боя.

Кроме того, на данный момент неизвестно, выступил ли Ким Чен Ын. Yonhap предполагает, что китайская делегация присутствовала на мероприятии. Ее возглавляет вице-премьер Госсовета Лю Гочжун.

Парад по случаю основания народной республики - третий в этом году в КНДР. За предыдущим - в честь победы корейского народа в войне 1950-1953 годов - 27 июля наблюдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Приезд Ансамбля им. Александрова

В интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора выразил уверенность в том, что российское участие в "корейском празднике будет достаточно значимым и громким". Также он, основываясь на собственных наблюдениях, предположил, что 75-летие основания КНДР будет "отмечаться очень широко".

7 сентября в Пхеньян на двух спецбортах прибыл Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова во главе с его руководителем Геннадием Саченюком. Коллектив был приглашен Министерством обороны КНДР, артисты намерены показать "новую программу, которую готовили весь последний месяц", рассказали в российском посольстве. В аэропорту ансамбль встречали заместитель министра обороны Ким Мин Соп, замминистра культуры Пак Кён Чхоль. Оборонное ведомство КНДР устроило для них торжественный прием в отеле.

Другие иностранные гости и поздравления из-за рубежа

В интервью ТАСС Мацегора отметил, что сохраняющиеся в КНДР противоэпидемические ограничения могут привести к тому, что иностранцев "будет, видимо, гораздо меньше", чем пять лет назад. Тогда РФ представляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

За дни до праздника лидеру КНДР начали приходить телеграммы от иностранных коллег из различных регионов мира. По данным ЦТАК, поздравления отправили президенты Египта, Зимбабве, Индонезии, Ирана, Лаоса, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Уганды, а также временный президент Мали.

Корзину цветов передали президент Монголии и лидер Палестины. Так же 6 сентября от имени дипломатического корпуса поступили послы РФ и Вьетнама, сопроводив корзины цветов поздравительными письмами. О празднике не забыли и международные организации, связанные с изучением идей чучхе, и ассоциации корейцев, проживающих в КНР и Японии: они прислали цветы, которые были возложены у бронзовых статуй основателя КНДР Ким Ир Сена и его преемника Ким Чен Ира.