Китай выразил готовность активизировать "обмен стратегическими мнениями" с КНДР

Си Цзиньпин отметил, что КНР готова наращивать деловое сотрудничество между странами

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Китай готов активизировать обмен с КНДР "стратегическими мнениями", а также наращивать деловое сотрудничество и развивать отношения, чтобы внести вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин написал в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания государства.

"В новой обстановке китайская сторона готова активизировать обмен с корейской стороной стратегическими мнениями, наращивать деловое сотрудничество и развивать китайско-корейские отношения согласно велению эпохи, чтобы дать народам двух стран лучшее благо и внести большой вклад в обеспечение мира, стабильности, развития и процветания региона", - привело выдержки из послания государственное радио КНДР "Голос Кореи".

В поздравлении Си Цзиньпин также отметил неоднократные встречи с Ким Чен Ыном и тесную связь между ними для обмена мнениями. Он также подчеркнул, что постоянная и неизменная позиция КНР заключается в развитии "традиционных отношений дружбы и сотрудничества, несмотря на изменение международной и региональной ситуации".

Поздравления Ким Чен Ыну направили также генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, президент Вьетнама Во Ван Тхыонг, а также президент Кубы Мигель Диас-Канель. Они заявили о намерении развивать отношения с КНДР.

9 сентября в КНДР отмечается 75-летие основания республики. По сведениям источников южнокорейского агентства Yonhap, в ночь на субботу по этому случаю прошел военизированный парад, подготовку к которому ранее вели Рабоче-крестьянское красное ополчение - гражданская организация самообороны, а также силы общественной безопасности - аналог полиции.

Для участия в праздничных мероприятиях в Пхеньян на двух спецбортах прибыл Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова во главе с его руководителем Геннадием Саченюком. Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета Лю Гочжун.