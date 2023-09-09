В США отказали экс-главе аппарата Белого дома в переносе дела на федеральный уровень

Суд счел представленные Марком Медоузом аргументы недостаточными для удовлетворения его просьбы

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Суд в округе Фултон (штат Джорджия) отклонил ходатайство Марка Медоуза, занимавшего пост главы аппарата Белого дома при экс-президенте США Дональде Трампе, о переносе рассмотрения дела о вмешательстве в американские выборы в 2020 году в федеральный суд. Об этом свидетельствует документ, поступивший в электронную базу суда.

После рассмотрения ходатайства суд пришел к выводу, что представленные Медоузом аргументы недостаточны для удовлетворения его просьбы. "Суд отказывает в переносе уголовного делопроизводства <...> и оставляет дело в суде округа Фултон", - указывается в документе.

Ранее на этой неделе представители Трампа подали аналогичное ходатайство. В постановлении суда указывается, что решение по делу Медоуза "в настоящее время никоим образом не влияет на исход по ходатайствам других ответчиков".

Как пояснил телеканал CNN, перенос разбирательства на федеральный уровень может дать Трампу некоторые преимущества. Это связано с тем, что в случае проведения разбирательства в суде в Фултоне жюри присяжных будет состоять из жителей этого округа, где победивший на выборах в 2020 году Джо Байден набрал на 47% голосов больше, чем Трамп. Если же разбирательство будет проведено в федеральном суде, то в жюри присяжных войдут жители 10 округов вблизи Атланты, где отрыв Байдена составлял в среднем 32%.

В августе большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях. В целом обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту.