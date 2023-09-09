СМИ: курды захватили в плен одного из главарей ИГ в Ракке

Он отвечал за финансирование диверсионных групп в арабских странах, сообщило агентство Firat

БЕЙРУТ, 9 сентября. /ТАСС/. Спецподразделение курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) провело операцию против террористов на севере провинциального центра Ракка (520 км от Дамаска). Об этом сообщило агентство Firat.

По его сведениям, курдские бойцы были высажены с вертолетов ВВС США возле дома, где укрывался один из главарей экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Амир ад-Диаб. После короткой перестрелки им удалось захватить в плен террориста, который отвечал за финансирование диверсионных групп ИГ в Сирии, Ираке и других арабских странах.

Ранее антитеррористические операции были проведены курдами в поселках Эль-Бусейра и Эш-Шухейль. По сведениям очевидцев, в ходе них погибли по меньшей мере три мирных жителя, есть также раненые, нанесен материальный урон.

Никаких комментариев по поводу действий СДС при поддержке американских вертолетов со стороны командования возглавляемой США западной коалиции пока не поступало.

Курдские формирования контролируют большую часть сирийских провинций Хасеке и Ракка, а также северные районы провинции Дейр-эз-Зор. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом регионе. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США на северо-востоке Сирии как незаконную оккупацию.