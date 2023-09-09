8 сентября, 23:52
Военная операция на Украине

На Украине в водоеме нашли тело британского наемника со связанными за спиной руками

AP Photo/ Sergei Grits, архив
© AP Photo/ Sergei Grits, архив

Как сообщает телеканал Sky News, он принимал участие в боевых действиях на стороне Киева

ТАСС, 9 сентября. Британский наемник погиб в ходе вооруженного конфликта на Украине, его тело обнаружили в водоеме со связанными за спиной руками. Об этом сообщил телеканал Sky News.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы оказываем помощь семье британского подданного, погибшего на Украине, и поддерживаем связь с местными властями", - передает телеканал слова представителя Министерства иностранных дел Великобритании.

По данным Sky News, 31-летний Джордан Чедвик принимал участие в боевых действиях на стороне Киева в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Ранее он проходил службу в Шотландском гвардейском полку британской армии.

В Минобороны РФ 10 июля сообщили, что более 11 тыс. наемников прибыли на территорию Украины с начала специальной военной операции. Почти 5 тыс. ликвидированы, более 2 тыс. продолжают действовать в рядах Вооруженных сил Украины. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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