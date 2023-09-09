Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил парад в Пхеньяне

Также на мероприятии присутствовали китайские и российские дипломаты

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. В Пхеньяне 8 сентября в честь 75-летия основания КНДР прошел парад вооруженных сил гражданской обороны, на нем присутствовали лидер народной республики Ким Чен Ын, его дочь Ким Чжу Э, российские и китайские дипломаты, Ансамбль Александрова. Об этом сообщило государственное радио КНДР "Голос Кореи".

Парад прошел на Площади Ким Ир Сена. Во время его проведения парашютисты выполнили приемы планирующего полета и приземлились с государственным флагом, в небе пролетели самолеты, изобразив число "75". Выступили почетный караул и оркестр.

"Ким Чен Ын приехал на площадь, чтобы посмотреть военный парад вооруженных сил гражданской обороны в честь 75-летия образования КНДР", - информирует радио. Отмечается, что его сопровождала дочь. Информация о речи лидера не приводится.

Как указывает радио, на парад были приглашены партийно-правительственная делегация КНР во главе с членом Политбюро ЦК КПК, вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, а также дипломаты Китая и России в Пхеньяне.

Торжественным маршем прошли расчеты Рабоче-крестьянского красного ополчения, а также его механизированные части. "По главной площади страны проехали мотоциклы, тракторы с противотанковыми ракетами, зенитные и реактивные орудия", - добавило радио.