Губернатор Аляски заявил, что Байден превратил США в посмешище

Такое заявление Майк Данливи сделал после решения президента Соединенных Штатов ограничить газодобычу в штате

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Намерение президента США Джо Байдена отменить выданные предыдущей американской администрацией во главе с Дональдом Трампом разрешения на аренду федеральных земель в штате Аляска для разработки нефтяных и газовых месторождений бессмысленны и вызывают смех у стран - экспортеров углеводоров. Об этом заявил губернатор Аляски Майк Данливи.

"Русские, китайцы, саудовцы, иранцы - все вместе смеются над США, - сказал он в интервью телеканалу Fox Business. - Я историк, но не могу вспомнить ни одного исторического примера государств или империй, когда они мешали бы сами себе в такой степени, в какой это делает наша администрация".

По мнению Данливи, решение Байдена "не имеет никакого смысла с любой точки зрения", и его можно объяснить лишь желанием американской администрации "повысить стоимость нефти и газа до такого уровня", при котором некоторые возобновляемые источники энергии станут финансово более привлекательными. Всего, отметил губернатор штата, администрация Байдена приняла 55 решений, которые можно расценивать как "преступления против Аляски".

О намерении Байдена отменить разрешения на аренду земель на Аляске для разработки нефтегазовых месторождений пресс-служба Белого дома сообщила на этой неделе. В заявлении указывается, что "отмена всех оставшихся договоров аренды для добычи нефти и газа в Арктическом заповеднике, заключенных при предыдущей администрации, и охрана более 13 млн акров в западной части Арктики поможет сохранить арктические земли и дикую природу" в свете изменения климата на планете.

Байден еще во время кампании перед выборами президента США в 2020 году заявлял о планах полностью прекратить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на государственных землях и морском шельфе. После прихода к власти он ввел мораторий на аренду федеральных земель с этой целью. Власти некоторых штатов оспорили эту меру в суде.