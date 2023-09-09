Трамп уверен, что США ждет новая Великая депрессия из-за политики Байдена

Экс-президент подчеркнул, рассуждая о работе нынешней администрации, что Америка "превратилась в банановую республику"

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты из-за политики администрации президента Джо Байдена ждет экономический кризис, такой же как в период Великой депрессии 1929-1939 гг. Уверенность в этом выразил в пятницу предыдущий американский лидер Дональд Трамп, выступая в штате Южная Дакота.

"Факт в том, что мы, вероятно, идем к Великой депрессии. Я никогда не говорил этого публично. Я заявляю об этом в вашем штате", - подчеркнул республиканец. "Это ужасное заявление, и мне не хочется это говорить. Вопрос лишь в том, будет ли это в оставшиеся месяцы работы администрации Байдена", - добавил Трамп. "Если это произойдет, то пусть произойдет при Джо", - подчеркнул он.

Говоря об итогах пребывания Байдена у власти, Трамп подчеркнул: "Мы превратились в банановую республику. У нас нет границ. У нас нечестные выборы".

Трамп также подчеркнул, что действующая администрация "нерациональным образом израсходовала" $11,5 трлн. По его словам, "это эквивалентно тому, что $88 тыс. забрали у каждой семьи в Америке". "При Байдене дефицит бюджета быстро растет. Он должен будет увеличиться более чем в два раза в текущем году", - полагает республиканец.