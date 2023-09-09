Трамп заявил, что Байден опасен для США

Экс-президент Соединенных Штатов добавил, что действующий глава государства "совершенно некомпетентен"

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Действующий американский лидер Джо Байден не может связно произнести даже два предложения и представляет опасность для страны, так как не понимает, что делает. Такое мнение выразил в пятницу предыдущий американский лидер Дональд Трамп, выступая в штате Южная Дакота.

"Он худший президент в истории нашей страны. Он самый коррумпированный президент в истории нашей страны. И, как говорят лидеры других государств, и как заявляю я, он совершенно некомпетентен", - подчеркнул республиканец. "И он очень опасен, поскольку не понимает, что делает, - добавил Трамп, говоря о Байдене. - Он не может произнести связно и двух предложений. И мы играем с ядерными вооружениями с другими, а он совершенно не понимает, что происходит".

В августе Трамп допустил, что Байден не сможет участвовать в предстоящих выборах главы государства из-за ухудшения физического состояния.

Президенту в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет. Он нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.