Байден на G20 сделает акцент на воздействии украинского конфликта на страны мира

Президент США также подчеркнет, что операция на Украине ухудшает ситуацию с продовольственной безопасностью

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на саммите G20 в Нью-Дели намерен подчеркнуть негативное влияние конфликта на Украине на страны объединения. Об этом заявил на брифинге первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Президент использует эту площадку, чтобы сделать акцент на ведущей роли США в глобальном энергетическом переходе посредством исторических объемов инвестиций в собственную экономику и усилий по продвижению климатической повестки. Президент Байден также использует эту возможность, чтобы подчеркнуть, что война России на Украине наносит ущерб многим странам, участвующим в саммите, и их соседям", - сказал он.

Файнер указал, что Байден привлечет внимание участников саммита к тому, что конфликт "ведет к опустошительным социальным и экономическим последствиям за пределами региона, в том числе ухудшая ситуацию с продовольственной безопасностью".