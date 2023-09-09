Саудовский кронпринц посетит Индию 9-11 сентября

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд встретится с президентом Индии Драупади Мурму

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд посетит Индию 9-11 сентября и примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели. Об этом говорится в сообщении индийского МИД, размещенном на его сайте.

В заявлении уточняется, что визит состоится по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди. "В ходе этого визита он [кронпринц] примет участие в саммите G20, который пройдет в Индии 9-10 сентября 2023 года, и продолжит свое пребывание в Индии 11 сентября 2023 года с государственным визитом", - говорится в сообщении.

МИД Индии указывает, что наследный принц Саудовской Аравии ранее посещал Индию с государственным визитом в феврале 2019 года и это будет его второй государственный визит в республику. На 11 сентября у саудовского кронпринца запланирована встреча с президентом Индии Драупади Мурму. "Оба лидера также будут сопредседателями первой встречи лидеров Совета стратегического партнерства", - отмечается в сообщении.

Стороны обсудят все аспекты двусторонних отношений, включая политические, оборонные, торгово-экономические, культурные и межличностные связи. Лидеры также обсудят региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. "Индию и Саудовскую Аравию исторически связывают тесные и дружественные отношения с обширными контактами между людьми. В 2022-2023 финансовом году товарооборот между обеими странами достиг рекордного уровня в $52,75 млрд. Индия является вторым по величине торговым партнером Саудовской Аравии, тогда как Саудовская Аравия является четвертым по величине торговым партнером Индии", - указывает индийский МИД.