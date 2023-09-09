Президент Туркмении поздравил Ким Чен Ына с днем основания КНДР

Сердар Бердымухамедов также пожелал народу республики мира, благополучия и процветания

АШХАБАД, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравления по случаю дня основания народной республики. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, Бердымухамедов выразил Ким Чен Ыну искренние пожелания крепкого здоровья и счастья, а всему народу страны - мира, благополучия и процветания.

9 сентября в КНДР отмечается 75-летие основания республики. В Пхеньяне 8 сентября по этому случаю прошел парад вооруженных сил гражданской обороны, на нем присутствовали Ким Чен Ын, его дочь Ким Чжу Э, российские и китайские дипломаты. В параде также принял участие Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.