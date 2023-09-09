Трамп заявил, что США пытаются перевести танки на электрическую тягу

Экс-президент США также осудил действующее правительство за желание пересадить страну на электромобили

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в своем стремлении добиться нулевых выбросов вредных веществ в атмосферу движется к тому, чтобы перевести американские танки на электрическую тягу. С таким утверждением выступил бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в пятницу в штате Южная Дакота.

"Мы превратились в страну, которая хочет перевести танки нашей великой армии на электрическую тягу, несмотря на то, что те не смогут проехать сколь-либо далеко", - сказал он.

По его словам, действующие американские власти также готовы пожертвовать 10% эффективности истребителей ради того, чтобы уменьшить влияние этого вида военной техники на окружающую среду.

Трамп также подверг критике желание действующей американской администрации пересадить страну на электромобили, "несмотря на малый запас хода, высокую стоимость и тот факт, что батареи для них производятся в Китае из материалов, которые есть в наличие только в КНР, при том, что в США есть бесконечные запасы топлива".

В апреле 2022 года президент США Джо Байден заявил, что собирается запустить процесс, благодаря которому "каждое средство передвижения в ВС США станет безвредным для климата". "Мы тратим на этом миллиарды долларов", - добавил он тогда. В свою очередь в Пентагоне в 2022 году представили план, согласно которому американское оборонное ведомство будет стремиться к тому, чтобы к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 50% по сравнению с показателями 2005 года, а к 2050 году добиться "нулевых выбросов парниковых газов".