Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Президент Белоруссии отметил, что контакты Минска и Пхеньяна продолжат укрепляться

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Контакты Минска и Пхеньяна в различных отраслях продолжат укрепляться, приближая переход международной системы к многополярному порядку. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну с днем образования республики.

"Глава государства выразил уверенность, что контакты Минска и Пхеньяна в различных отраслях продолжат укрепляться, внося весомый вклад в построение более справедливого и бесконфликтного мира, приближая переход международной системы к многополярному порядку", - сообщила пресс-служба белорусского президента.

В поздравлении отмечается, что народы двух стран всегда отстаивали свое право на суверенное развитие и самостоятельный выбор своего будущего. "Приятно отметить, что с момента установления дипломатических отношений сотрудничество между нашими странами развивается в атмосфере дружбы, доверия и взаимоуважения", - говорится в поздравлении.

9 сентября в КНДР отмечается 75-летие основания республики. В Пхеньяне 8 сентября по этому случаю прошел парад вооруженных сил гражданской обороны, на нем присутствовали Ким Чен Ын, его дочь Ким Чжу Э, российские и китайские дипломаты. В параде также принял участие Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.