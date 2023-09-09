Индийский премьер на полях саммита G20 проведет более 15 двусторонних встреч

Нарендра Моди уже встретился с президентом США Джо Байденом и премьерами Бангладеш и Маврикия Шейх Хасиной и Правиндом Джагнотом

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет на полях саммита Группы двадцати (G20) свыше 15 двусторонних встреч. Об этом сообщила газета The Hindu.

В первый день саммита в Нью-Дели у Моди запланированы переговоры с коллегами из Великобритании, Японии и Италии Риши Сунаком, Фумио Кисидой и Джорджей Мелони, а также с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В пятницу Моди уже встретился с президентом США Джо Байденом, а также с премьерами Бангладеш и Маврикия Шейх Хасиной и Правиндом Джагнотом.

Двухдневный саммит стран "Большой двадцатки" открывается в Нью-Дели 9 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.