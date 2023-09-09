Маск заявил, что использование Starlink для атак на Крым идет против правил SpaceX

Он отметил, что в пользовательском соглашении есть пункт, запрещающий использовать эту систему для военных наступательных действий

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Илон Маск заявил в пятницу, что Starlink, сервис SpaceX, не может быть использован для атак киевских властей на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании.

"Никогда ни я или кто-либо в SpaceX не обещал действие сети на территории Крыма, - написал он на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter). - Более того, наше пользовательское соглашение четко запрещает использование Starlink для военных наступательных действий, так как мы гражданская система".

Маск также указал, что SpaceX в настоящее время создает сеть Starshield, которая идентична Starlink, однако уступает ей в масштабах и будет находиться под контролем правительства США.

В четверг телекомпания CNN со ссылкой на биографию Маска, написанную писателем и журналистом Уолтером Айзексеном, сообщила, что бизнесмен отключал Украине доступ к его сервису Starlink для срыва тайной атаки ВСУ на флот РФ в Крыму. CNN привела утверждения автора книги о том, что решение предпринимателя было продиктовано опасением применения Россией ядерного оружия в ответ на нападение Украины на Крым. Маск опроверг утверждения телеканала, уточнив при этом, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений по поводу возможной атаки ВСУ против российского флота. Как отметил предприниматель, если бы он согласился на просьбу киевских властей, то SpaceX "стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта".