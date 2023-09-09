В Габоне сообщили, что выборы в стране пройдут в течение двух лет

Путчисты ранее отменили итоги прошедшего 26 августа голосования, по итогам которого победил шедший на третий срок президент Али бен Бонго Ондимба

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы в Габоне должны состояться в ближайшие два года. Об этом сообщил глава правительства переходного периода Раймон Ндонг Сима вещательной корпорации Би-би-си.

В хартии, принятой ранее военными, пришедшими к власти в Габоне в результате госпереворота, ставится задача "проведения свободных, прозрачных и демократических выборов", однако в документе, как отмечает Би-би-си, не указаны сроки. По словам же временного премьера, согласно распространенному им документу, речь идет о двухлетнем периоде. "В опубликованном мною документе я заявил, что это должно быть сделано в течение двух лет", - сказал Ндонг Сима.

В качестве временных институтов власти в хартии указаны президент переходного периода, национальный совет, правительство, парламент и конституционный суд. 4 сентября состоялась инаугурация временного главы государства, которым стал председатель созданного путчистами Комитета по переходному периоду и восстановлению институтов власти (КППВИВ) бригадный генерал Брис Клотер Олиги Нгема.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников были представители Республиканской гвардии, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба, распустили правительство, приостановили работу других республиканских институтов. Был сформирован КППВИВ, который на своем собрании 30 августа объявил Нгему лидером на переходный период.