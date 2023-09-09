Премьер Индии пригласил Афросоюз участвовать в саммите G20 в качестве постоянного члена

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели открылся 9 сентября и продлится до 10 сентября

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил председателя Африканского союза, президента Коморских островов Азали Ассумани принять участие в саммите Группы двадцати (G20), открывшегося в Нью-Дели, в качестве постоянного члена, передает корреспондент ТАСС.

Моди тепло приветствовал Ассумани после своей вступительной речи на открытии встречи. Глава Афросоюза занял место за круглым столом на первой сессии саммита "двадцатки", где была размещена соответствующая табличка с надписью "Африканский союз".

Ранее агентство Reuters опубликовало выдержку из проекта итоговой декларации саммита "двадцатки", в котором говорится, что лидеры G20 "приветствуют Африканский союз в качестве постоянного члена G20 и твердо верят, что его включение в G20 внесет значительный вклад в решение глобальных проблем нашего времени".

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели открылся в субботу и продлится до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.