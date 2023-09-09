Макрон обсудил с Пашиняном рост напряженности на границе с Азербайджаном

Президент Франции призвал решать все разногласия только дипломатическим путем

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рост напряженности на границе Армении и Азербайджана, призвал решать все разногласия только дипломатическим путем. Об этом сообщало в субботу агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что разговор состоялся "в контексте тревожных сообщений о накоплении Азербайджаном военных ресурсов на границе с Арменией и вблизи Карабаха". Макрон подтвердил свою приверженность "разрешению гуманитарного кризиса" в Нагорном Карабахе и "справедливому и прочному урегулированию конфликта в соответствии с международным правом и исключительно дипломатическим путем".

В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В Баку отвергали его заявления. Также в четверг российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, ведется расследование.

В пятницу уже в Баку заявили, что Армения концентрирует на границе с Азербайджаном живую силу и военную технику. Как утверждают в МИД Азербайджана, Армения "открыто роет новые окопы, возводит укрепления". На фоне заявлений об обострении ситуации вокруг Нагорного Карабаха в Ереване объявили о проведении совместных учений с США.