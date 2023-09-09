Bloomberg: дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине

Как сообщило агентство, дипломаты стран G20 смогли "преодолеть разногласия между Москвой" и некоторыми западными странами

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Дипломаты стран Группы двадцати (G20) выработали компромиссные формулировки по конфликту на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, в согласовании данных "компромиссных формулировок" дипломаты стран G20 смогли "преодолеть разногласия между Москвой" и рядом западных стран. Как отмечает агентство, эти разногласия "угрожали" принятию совместного документа по итогам саммита в Индии.

По словам источников, эти формулировки схожи с теми, которые были в заявлении, принятом на прошлогоднем саммите на Бали. Теперь их должны одобрить лидеры G20, уточняет Bloomberg.

Ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что администрация США работает над тем, чтобы включить в совместное заявление по итогам саммита G20 в Индии формулировки, касающиеся России и Украины, но пока не уверена, что документ будет согласован.

Саммит G20 в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.