Председатель кабмина КНДР заявил о возросшем престиже и могуществе страны

Это стало результатом политики Трудовой партии Кореи, социалистической власти и выдержки корейского народа, считает Ким Док Хун

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Возросший статус и могущество КНДР стали результатом политики Трудовой партии Кореи (ТПК), социалистической власти и выдержки корейского народа. Об этом заявил председатель кабинета министров КНДР Ким Док Хун на Центральном торжественном заседании по случаю 75-летия основания КНДР.

По информации Центрального телеграфного агентства, массовое заседание состоялось 8 сентября, на нем присутствовали лидер народной республики Ким Чен Ын. После исполнения гимна с докладом выступил Ким Док Хун. Он отметил, что КНДР стала "могущественным государством, державой" за исторически короткий период в 75 лет.

По его словам, "резко выросшие государственная мощь и статус" народной республики - это "победа идей и политики" Трудовой партии Кореи, "народной власти и социалистического строя корейского образца", а также результат "несгибаемого чувства собственного достоинства и выносливости корейского народа, твердо отстаивавшего правоту" партии и системы.

"Блестящие результаты 10-летней борьбы под руководством уважаемого товарища Ким Чен Ына это доказывают", - добавил он.

На трибунах также присутствовали члены Президиума Политбюро ЦК ТПК Чо Ён Вон, Чвэ Рён Хэ и Ли Бён Чхор, партийные и правительственные работники, представители силовых ведомств, представители региональных партийных организаций и властей. В массовом заседании также участвовали руководящие работники министерств и ведомств, военнослужащие, воспитанники революционных училищ и столичные труженики.

8 сентября в Пхеньяне также состоялся парад ополчения, факельное шествие молодежи. На оба события были приглашены Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, российские и китайские дипломаты посольств, а также китайская делегация.