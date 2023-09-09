В ЮАР умер политик и член королевского дома зулусов Мангосуту Бутелези

Ему было 95 лет

ПРЕТОРИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Южноафриканский политик и член королевского дома зулусов Мангосуту Бутелези умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Принц Бутелези, который занимал пост первого министра внутренних дел демократической ЮАР, умер рано утром сегодня, в субботу, 9 сентября 2023 года, всего через две недели после празднования своего 95-летия, - отметил он в коммюнике, опубликованном на портале администрации президента. - Бутелези был выдающимся лидером". Рамапоса отметил, что Бутелези, создавший Партию свободы Инката, сыграл большую роль в освободительной борьбе народа ЮАР и был одним из тех, кто обеспечил победу над апартеидом и принимал участие в строительстве демократической республики.

Бутелези умер в своем поместье в провинции Квазулу-Наталь.