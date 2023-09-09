Глава Еврокомиссии назвала условия для одобрения совместного заявления саммита G20 в Индии

Урсула фон дер Ляйен также выразила разочарование тем, что председатель КНР Си Цзиньпин принял решение не посещать саммит

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала условия одобрения совместного заявления по итогам саммита Группы двадцати (G20) в Индии.

"Важно, чтобы мы придерживались основных правил, основных принципов", - заявила она в интервью телеканалам ARD и ZDF. К ним, по мнению главы ЕК, относятся нерушимость границ, непризнание международным сообществом аннексированных территорий и необходимость достижения справедливого и долгосрочного мира на Украине. "Эти основные принципы, которые и мы защищаем, должны быть отражены в коммюнике", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также выразила разочарование тем, что председатель КНР Си Цзиньпин принял решение не посещать саммит G20. "Я очень сожалею, что Китай не представлен на самом высоком уровне, поскольку Китай может внести большой вклад в решение проблем", - заявила она.

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели открылся в субботу и продлится до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.