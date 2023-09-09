Премьер Индии на саммите G20 призвал преодолеть дефицит доверия между странами

По словам Нареандры Моди, "настало время для всех двигаться вместе"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Настало время для преодоления дефицита доверия между странами, когда старые проблемы требуют новых решений. Об этом во вступительной речи на открытии саммита Группы двадцати (G20) заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, подчеркнув, что Индия призывает все страны двигаться вперед вместе.

"Сегодня, будучи председателем "Большой двадцатки", Индия призывает мир вместе преодолеть глобальный дефицит доверия и прийти к доверию и надежности", - сказал он.

По словам Моди, "настало время для всех двигаться вместе". "Будь то разрыв между Севером и Югом или между Востоком и Западом, решение кризисов с продовольствием и топливом, борьба с терроризмом, кибербезопасность, здравоохранение, энергетическая или водная безопасность, нам придется найти выход из этих проблем для будущих поколений", - подчеркнул Моди.

Саммит G20 в Нью-Дели продлится до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.