Моди заявил, что присоединение Африканского союза к G20 укрепит группу

По словам премьер-министра Индии, это усилит голос глобального Юга

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Присоединение Африканского союза (АС) к Группе двадцати (G20) в качестве постоянного члена укрепит объединение и усилит голос глобального Юга. Об этом заявил на открытии саммита "двадцатки" индийский премьер-министр Нарендра Моди.

"Для меня большая честь приветствовать Африканский союз в качестве постоянного члена "семьи G20", - сказал Моди. "Это (присоединение АС к G20 - прим. ТАСС) укрепит "Большую двадцатку", а также усилит голос глобального Юга", - подчеркнул глава индийского правительства.

Председатель АС, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани на открытии саммита в Нью-Дели вместе с остальными лидерами занял место за круглым столом напротив соответствующей таблички с надписью "Африканский союз". Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи уже назвал присоединение АС к G20 "ключевым результатом" встречи.

Саммит G20 в Нью-Дели открылся 9 сентября. Он продлится до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.