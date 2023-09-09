9 сентября, 07:15
Cаммит G20

Лула да Силва запросил $100 млрд для развивающихся стран на борьбу с изменением климата

Президент Бразилии считает, что "богатому миру нет смысла хвастаться собственными успехами в сокращении углеродных выбросов и перекладывать ответственность на страны глобального Юга"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите Группы двадцати (G20) запросил у богатых стран финансовую помощь развивающимся государствам в размере $100 млрд на борьбу с климатическими изменениями. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Бразильский президент заявил, что "богатому миру нет смысла хвастаться собственными успехами в сокращении углеродных выбросов и перекладывать ответственность на страны глобального Юга". "Мы надеемся на вовлеченность каждого. Чтобы красота Земли была видна не только со снимков из космоса", - приводит агентство слова Лулы да Силвы.

Саммит G20 проходит 9-10 сентября в индийском Нью-Дели в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. С декабря председательство в "двадцатке" перейдет к Бразилии. 

Теги:
БразилияИндияСаммит G20Лула да Силва, Луис Инасиу
© Информационное агентство ТАСС
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