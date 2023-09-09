В Греции заявили о желании подписать новое соглашение с Турцией по беженцам

Греческий министр по делам миграции и убежища Димитрис Керидис отметил, что такой документ необходимо заключить при посредничестве Германии

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Министр по делам миграции и убежища Греции Димитрис Керидис считает необходимым заключить при посредничестве Берлина новое соглашение с Турцией по беженцам в свете увеличения потока нелегальных мигрантов в его страну. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

"Мы защищаем наши северные границы так, как можем, но мы должны вместе принять меры в отношении основного источника. А главный источник - и тут вес Германии действительно важен и велик - это Турция", - считает Керидис.

По его словам, Анкара прежде всего прислушивается в ЕС именно к Берлину. "Мы хотели бы, чтобы Берлин на благо всех сторон использовал это влияние для переговоров по заключению с Турцией честного соглашения, которое будет направлено на восстановление отношений Турции с Западом и Европой", - заявил греческий министр.

Керидис утверждал, что Турция является ключевой страной с точки зрения недопущения притока нелегальных мигрантов в ЕС, поскольку контролирует так называемый восточно-средиземноморский маршрут миграции. "Непременно нужно перейти к новому соглашению", - подчеркнул он.

В 2016 году между Турцией и ЕС было подписано соглашение, предусматривающее меры по сокращению потока нелегальных мигрантов. Согласно договору ЕС может отправлять обратно беженцев, которые прибыли через Турцию на греческие острова. Керидис заявил, что "Турция не выполняет соглашение и с февраля 2020 года остановила возвращение [мигрантов]" по причине уже утративших актуальность коронавирусных ограничений.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, за этот год из Турции в Грецию по суше и морю прибыли 19 676 мигрантов - больше, чем за весь прошлый год (более 18,7 тыс. нелегальных мигрантов).