В Киеве утверждают, что будут готовы к вступлению в Евросоюз в ближайшие два года

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что ход вооруженного конфликта будет определять политические рамки решения о предоставлении стране членства в ЕС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Украина будет готова вступить в Евросоюз в течение ближайших двух лет, при этом стать членом НАТО Киев может еще раньше. Об этом в интервью радиостанции Voice of America ("Голос Америки", признана в РФ СМИ-иноагентом), опубликованном в YouTube, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Мы готовы будем к членству в Европейском союзе в ближайшие два года", - сказала она.

При этом Стефанишина отметила, что ход вооруженного конфликта будет определять политические рамки решения о предоставлении Киеву членства в ЕС. По словам вице-премьера, когда боевые действия завершатся, "мы сделаем в десять раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято скорее".

Стефанишина утверждает, что Украина в значительной степени "есть большая часть европейской экономики", в частности, является крупнейшим рынком Европы, входит в двадцатку крупнейших импортеров различных видов продукции и заключила соглашения о либерализации в торговле с ЕС. Поэтому, продолжила она, решение о членстве Киева "не потребует как таковой реформы Европейского союза".

Вице-премьер считает, что Украина вступит в НАТО еще раньше, чем в Евросоюз.

Стремление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата. Для запуска соответствующего переговорного процесса Киеву необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

Еврокомиссия 22 июня представила предварительный доклад о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил два из семи условий - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе конституционного суда был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.

На Украине заявили, что ожидали от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций, особенно в плане борьбы с коррупцией, а также обещали до октября выполнить оставшиеся пять условий. При этом позднее Стефанишина признала, что Киев не сможет к этому сроку полностью выполнить все семь рекомендаций ЕС, но рассчитывает "обеспечить выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов".