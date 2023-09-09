9 сентября, 08:11
Военная операция на Украине

Forbes: датские военные взяли из музеев танки Leopard для обучения украинцев

По данным журнала, эти экземпляры, по всей видимости, были в лучшем состоянии, чем более 100 машин, стоящих на вооружении армии королевства

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Дании позаимствовали шесть танков Leopard 1А5, выставленных в музеях страны, для обучения украинских военных. Об этом сообщает журнал Forbes.

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По его данным, три датских музея предоставили военнослужащим страны шесть танков, "чтобы обучение могло начаться незамедлительно". Журнал уточняет, что экземпляры, находившиеся в музейных собраниях, по всей видимости, были в лучшем состоянии, чем более 100 машин, стоящих на вооружении армии королевства.

В Минобороны Дании 8 сентября сообщили, что партия из первых 10 датских танков Leopard 1A5 прибыла на территорию Украины. 

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УкраинаДанияВоенная операция на Украине
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