Sky: Запад достиг целей на Украине и более не разделяет задач Киева

Как считает военный обозреватель телеканала Шон Белл, цель Запада состояла в том, чтобы Россия не представляла для него военную угрозу

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Запад достиг своих целей в конфликте на Украине, и они более не совпадают с теми, что поставил перед собой Киев. Такое мнение высказал военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл.

По мнению Белла, в прошлом вице-маршала авиации королевских ВВС, цель Запада состояла в том, чтобы Россия не представляла для него военную угрозу. По оценке эксперта, эта задача достигнута и теперь "западные демократические правительства обязаны также найти решение кризису со стоимостью жизни, "домашних" приоритетов и восстановить национальные запасы вооружений". "Есть мало сомнений в том, что публично западные политические лидеры хотят поддерживать Украину "сколько потребуется". Однако суровая реальность такова, что цели Украины более не соответствуют тем, что разделяют ее покровители", - уверен Белл.

По его мнению, на Западе "есть скептицизм по поводу конечных целей [президента Украины Владимира] Зеленского".

Военный эксперт считает, что Зеленский отлично проявил себя как лидер страны с начала конфликта, но замечает, что "теперь потребуется огромная политическая прозорливость, чтобы заложить основы для более процветающей, свободной и безопасной Украины". Аналитик пишет о том, что многие украинцы в своем праве бороться за восстановление территориальной целостности страны. Однако Белл предупреждает, что "вытекающие из этого жертвы, опустошение и страдания оставят ужасное наследие" и задается вопросом "в чем заключается цена мира".